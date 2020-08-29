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В Днепре адвокат организовала банду "черных риелторов": схема на миллионы

29.08.2020 - 11:00

В Днепре адвокат организовала банду "черных риелторов", которые завладели чужим имуществом на миллионы гривен.

Об этом в пятницу, 28 августа, сообщили в пресс-службе областной Нацполиции.

Следствие выяснило, что организовала преступную схему 36-летняя женщина-адвокат. Ей в этом помогали двое руководителей фирм, нотариус, частный предприниматель и государственный регистратор.

"На основании фиктивных решений суда преступники получили право собственности на четыре объекта недвижимости – квартиру, два частных дома и нежилое помещение, которые находились в законной собственности у третьих лиц", - сообщили в полиции.

Потом они зарегистрировали недвижимость на подконтрольных лиц из числа социально незащищенных слоев население. Впоследствии их выселили, а недвижимость продали, получив за нее 8,8 миллионов гривен.

Полиция провела обыски

npu.gov.ua

Следствие продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как ранее сообщали НЕРУХОМІ, в Днепре задержали банду "черных риелторов", которые обманывали пожилых людей, присваивая их недвижимость.

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