В Киеве рабочие избили и похитили хозяина квартиры, в которой делали ремонт

В Киеве ремонтная бригада избила хозяина квартиры, у которого делала ремонт. После этого мужчину затолкали в машину и собирались вывезти за пределы столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в среду, 9 июня.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел на перекрестке улиц Лобановского и Вузовской в Соломенском районе. Четверо мужчин не славянской внешности начали избивать свою жертву. После этого силой посадили ее в машину. Заявительница запомнила номерные знаки автомобиля и сообщила в правоохранительные органы.

Четверых похитителей патрульные полицейские задержали около часа ночи. Как потом выяснилось, все они работали у 32-летнего киевлянина, делали ему ремонт в квартире. В какой-то момент у них возник конфликт из-за финансов, из-за чего строители решили "действовать радикально".

Задержанные – уроженцы Узбекистана. Им вменяется преступление за похищение человека, статья предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Описание: Похитителей задержали ночью Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе будут судить банду, которая пытала своих жертв и заполучила 15 квартир. Банда действовала с 2016 по 2018 годы. Как правило ее жертвами ставали одинокие люди. Преступники отбирали квартиры и нежилые помещения, находящиеся в ипотеке. Также бандиты охотились за жильем умерших людей, у которых не было родственников.