В Киеве проспект Григоренко собираются продлить в сторону ЖМ Патриотика на озерах

В Киеве проспект Григоренко продлят в сторону недостроенного объекта Аркады жилого массива Патриотика на озерах.

Так, согласно новому Генплану столицы, будет расширена улица Бориспольская, а проспект Григоренко ждет полная реконструкция, после которой он будет связывать Осокорки и Троещину. Так, его продлят до новой Окружной. В бюджете столицы на это планируют выделить около двух миллионов гривен. Общая стоимость строительства оценена в 100 млн, а на этот год запланировано осуществить проектные работы, передает Хмарочос.

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Как известно, между проспектом Григоренко и границей Киева расположена зеленая зона с озерами Небреж и Тягле. Киевляне уже долго просят обустроить здесь экопарк. Также на этой территории планировалось строительство ЖМ Патриотика на озерах.

Как известно, жилой массив Патриотика на озерах по улице Коллекторной является своеобразным продолжением массива Патриотика. Изначально в проекте было заявлено строительство 43 домов высотой до 27 этажей. Однако проект не раз пересматривался. Местные жители тем временем выступали против строительства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в начале августа Аркада разработала новый проект строительства ЖК Патриотика на озерах, учитывая все замечания архитектурно-градостроительного совета. Однако проект так и не рассмотрели – вскоре банк признали неплатежеспособным.