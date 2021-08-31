В Киеве обыскали коммунальщиков из-за растрат на капремонте жилых домов

В Киеве прошли обыски в КП "Киевжилспецэксплуатация" в связи с расследованием уголовного дела по растрате не по назначению бюджетных денег, которые должны были пойти на ремонт жилых домов.

Об этом сообщили во вторник, 31 августа, в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, была разработана схема, по которой чиновники коммунального предприятия в рамках проведения тендерных закупок заключили договора с подрядчиками, чтобы те провели ремонты в подъездах жилых домов. Однако, работы не были выполнены в полном объеме, но несмотря на это были подписаны фиктивные акты.

Во время досудебного расследование были проведены осмотры выполненных работ с привлечением экспертов, по итогу выяснили, что завышены были как объемы, так и стоимость.

31 августа были проведены обыски и изымались первичные финансовые документы и другие вещественные доказательства, имеющие значение для следствия. Досудебное расследование по данному делу продолжается.

Описание: В КП "Киевжилспецэксплуатация" пришли с обысками Источник: kyiv.gp.gov.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, 19 августа прокуратура пришла с обысками в Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА по делу о присвоении средств из городского бюджета во время капремонта жилого фонда столицы. Отмечается, что в связи с нецелевым использованием средств бюджету Киева нанесли ущерб свыше 30 млн гривен.