Прокуратура наведалась с обысками в Департамент строительства КГГА

Прокуратура пришла с обысками в Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА по делу о присвоении средств из городского бюджета во время капремонта жилого фонда столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов в четверг, 19 августа.

Как установило следствие, руководство указанного департамента вместе с коммунальщиками "Спецжилфонда" и "Житлоинвестбуд-УКБ" в течение двух последних годов проводили тендерные закупки и привлекали к строительству детского садика в Святошинском районе, прокладке инженерных сетей к дому на углу улиц Шолом-Алейхема и Милютенко (Деснянский район), реконструкции складских помещений под жилые дома в Соломенском районе, реконструкции жилого дома на бульваре Кольцова (Святошинский район) аффилированные компании, на счета которых перечислили впоследствии более 250 млн гривен. При этом подрядчики проводили работы по завышенным ценам, а иногда некачественно или вообще не выполнили работу, нарушая градостроительные нормы. В итоге бюджету Киева нанесли ущерб свыше 30 млн гривен.

Описание: С обысками пришла прокуратура в очередной Департамент КГГА Источник: kyiv.gp.gov.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, 17 августа уже проводились обыски в коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ" по делу о хищении средств на ремонте детских садиков в ряде районов столицы. Тогда проводились следственные действия по месту жительства и на рабочем месте у начальника предприятия и главного бухгалтера.

На сайте КГГА, комментируя обыски, заявили, что это попытки давления на столичные власти.

Отметим, что в мае этого года прошли массовые обыски в различных департаментах КГГА и коммунальных предприятиях. Как заметили в мэрии, за 10 дней этого года к ним в двери постучались больше раз, чем за весь 2020-й.