В Киеве на стройке рухнули конструкции. Под завалами оказались рабочие. Фото

На одной из строек в Киеве произошел несчастный случай: рухнули конструкции и под завалами оказались два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в субботу, 23 января.

Описание: Происшествие на стройке в Киеве Источник: kyiv.dsns.gov.ua Alt:

Спасатели рассказали, что инцидент произошел в Соломенском районе столицы по улице Садовой в пятницу в 23:45. На место происшествия прибыли спасатели, которые и выяснили, что перекрытия между первым и вторым этажами не выдержали нагрузки. Сюда складывали пенобетонные блоки, здесь же находился и строительный вагончик, в котором жили рабочие.

В итоге материалы вместе со строительным вагончиком рухнули на первый этаж. Двое мужчин 1991 и 1996 г.р., оказались под завалами. Они не могли самостоятельно выбраться, поэтому спасателям пришлось разрезать бытовку.

Описание: Происшествие на стройке в Киеве Источник: kyiv.dsns.gov.ua Alt:

После того как рабочим помогли выбраться, их осмотрели врачи "скорой помощи". Несмотря на пережитый инцидент мужчины травм не получили.

Все обстоятельства инцидента изучаются правоохранительными органами.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве во время строительства метро на Виноградарь рухнул автокран. Инцидент произошел в четверг, 9 июля, во второй половине дня. В происшествии никто не пострадал.

Также на прошлой неделе в подземном переходе в самом центре столицы на Майдане Незалежности в пятницу, 22 января, обрушился потолок, к счастью инцидент обошелся без жертв.