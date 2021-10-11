В Киеве горел санаторий, который отдали фирме бывшего мэра

На выходных в зданиях детского санатория "Салют" по улице Гоголевской, 26-28, в Шевченковском районе Киева произошел пожар.

Об этом написала экс-депутат Киевсовета Ольга Балицкая у себя в Facebook.

По ее словам, компетентные органы пока еще не установили причину пожара. Однако, она не исключает, что это мог быть поджог, чтобы на месте санатория можно было построить жилую высотку. Балицкая отметила, что против передачи санатория частной фирме выступали местные жители. Она также считает, что помещения санатория передали частным лицам по инвестиционному договору с нарушением законов Украины.

Как сообщали НЕРУХОМІ, о том, что здания и сооружения на территории детского санатория отдают в частные руки, стало известно в июне этого года. По решению Киевсовета в 2007 году, компании "Фонд развития строительных инициатив" предоставили права на постройки на территории санатория "Салют" в обмен на реконструкцию помещений санатория "Елка", который находится в Пуще Водице.

По данным портала Youcontrol, ООО "Фонд развития строительных инициатив" входит в группу семьи Омельченко – бывшего мэра Киева. Законность приватизации зданий "Салюта" ранее рассматривалась в судах. Однако суды не нашли нарушений и оставили без изменений решение Киевсовета о передаче инвестору детского санатория на Гоголевской.