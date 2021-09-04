В Киеве горел костел: подробности происшествия. Фото

В Киеве в костеле Святого Николая на Большой Васильковской 3 сентября вечером произошел пожар в органном зале, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщили в Минкульте, возгорание произошло в костеле, когда там проходила репетиция. В свою очередь священнослужитель Богдан Савицкий уточнил "Громадскому", что загорелась проводка внутри органа, затем загорелось помещение, в результате пожара упала люстра.

В Минкульте сообщили, что огонь больших повреждений зданию не нанес, сейчас выясняется, насколько поврежден орган. По данным ГСЧС локализовать пожар удалось в 22:40.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2.

Между тем глава совета по урбанистике Виталий Селик утверждает, что состояние костела в последнее время было не одним из лучших. Так, пересказывая слова посетителей, он сообщил, что ранее во время концертов дождь просачивался сквозь крышу и стекал по электропроводке.

"Пожар уничтожил нарядную люстру и орган 1979 года. Вероятно, поврежден аутентичный деревянный интерьер алтаря (чуть ли не единственное оставшееся целым после пожаров Второй мировой войны) и 3 алтарные витражи, изготовленные в Прибалтике в 1970-80 годах", - написал Селик.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Полтаве 9 ноября произошел пожар по улице Соборности, в результате которого был практически уничтожен памятник архитектуры.