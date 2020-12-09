В Полтаве пожар уничтожил памятник архитектуры. Фото

В Полтаве утром в среду, 9 ноября, произошел пожар по улице Соборности, в результате которого был практически уничтожен памятник архитектуры.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что пожар начался пристроенном рядом кафе, затем огонь по смежным помещениям распространился на здание кинотеатра имени И.П. Котляревского, которое является памятником архитектуры.

Описание: Пожар уничтожил старинный кинотеатр в Полтаве Источник: dsns.gov.ua Alt:

Описание: Пожар уничтожил старинный кинотеатр в Полтаве Источник: dsns.gov.ua Alt:

Спасатели уточнили, что сообщение об инциденте поступило в 4:30 утра, но локализовать пожар удалось только в 9:15, а полностью потушить в 13:06.

Описание: Пожар уничтожил старинный кинотеатр в Полтаве Источник: dsns.gov.ua Alt:

Описание: Пожар уничтожил старинный кинотеатр в Полтаве Источник: dsns.gov.ua Alt:

СМИ сообщают, что от здания кинотеатра почти ничего не осталось. Винят в произошедшем власти города, которые разрешили сделать в историческом здании место для развлечения.

В 2017 году Минкульт понизил статус памятника с национального до местного, что позволило городскому совету "дать добро" компании ООО "Старнайт" на пристройку летнего кафе, которое исказило фактически весь ансамбль Круглой площади. Местный ГАСК выдал застройщику предписание, но несмотря на это кафе достроили.

Кроме того, внутри здания разместились ночные клубы и игорные заведения, которые перестроили внутренние помещения для своих нужд.

Согласно исторической памятке, в самом начале это был Дом полтавского дворянского собрания. В XIX веке здесь располагалась первая в городе общественная библиотека.

В разные времена здесь устраивали концерты и выступали Модест Мусоргский, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин и многие другие известные личности.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве 29 октября горел дом – памятник архитектуры, расположенный по улице Волошская, 5 в Подольском районе. Сейчас дом находится в частной собственности. Долгое время он был заброшен, что привело к его частичному разрушению.