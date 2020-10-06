Скандал с вырубкой деревьев в центре Киева: что делают под видом благоустройства. Фото, видео

В Киеве разразился очередной скандал, связанный с вырубкой деревьев. В рамках реконструкции площади возле станции метро "Арсенальная" срезали 11 деревьев.

О вопиющем случае заявил киевлянин Юрий Хорунжий, став свидетелем происшествия.

Так, по его словам, здесь срезали 11 деревьев. На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Работники показали правоохранителям документы, разрешающие вырубку деревьев.

"Попал на территорию "реконструкции" Арсенальной площади. Срубили 11 деревьев. Казалось мне, что реконструкция, это когда становится красивее, а не наоборот", - написал активист.

Отметим, что согласно распоряжению КГГА №1055 здесь планируется провести реконструкцию и обустроить территорию для "более комфортных условий".

Описание: В центре Киева массово уничтожают деревья Источник: hmarochos.kiev.ua Alt:

Как уточняется на сайте КГГА, здесь планируют "создать привлекательную для туристов пешеходную и рекреационную зону, сформировать объемно-пространственный ансамбль, в перспективе обустроить фонтан".

Впрочем, в распоряжении КГГА ни слова не идет о вырубке деревьев на Арсенальной. Однако работники не могли по своей инициативе срезать деревья. Как сообщалось выше, они показали разрешительные документы сотрудникам полиции. Чтобы выяснить, кто им их дал и на каком основании, НЕРУХОМІ официально обратились в Департамент городского благоустройства исполнительного органа столичного горсовета. Чиновники пока не ответили на запрос. Наш ресурс продолжает следить за ситуацией и информировать о происходящем.

Как сообщалось недавно, во время строительства нового ресторана быстрого питания МакДональдс в Одессе в районе автовокзала рабочие закатали в бетон живое дерево.