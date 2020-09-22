В КГГА уточнили, в каких зонах запрещено строительство жилья

Строительство жилья запрещено в пределах санитарно-защитных зон, о границах которых можно узнать в Градостроительном кадастре.

Об этом написал заместитель начальника Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций у себя в Facebook.

Чиновник уточнил, что этими данными могут пользоваться и застройщики, и инвесторы. Он рассказал, что санитарно-защитная зона (СЗЗ) создается вокруг объектов, являющихся источниками выделения вредных веществ, запахов, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных волн, электронных полей, ионизирующих излучений и т.д., с целью отделения таких объектов от территорий жилой застройки.

Таций добавил, что дополнительную информацию можно получить в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в КГГА рассказывали, что строительство в буферных зонах памятников ЮНЕСКО Киева возможно, но застройщикам необходимо помнить о существующих ограничениях.