В КГГА рассказали, на какие виды строительства не нужны специальные разрешения

Начиная какое-либо строительство, важно понимать, что для этого нужны градостроительные условия и ограничения. Но бывают случаи, когда без ГУО можно легко обойтись.

Об этом сообщил в понедельник, 28 сентября, замглавы Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Юрий Таций.

По его словам, сотрудники архитектурного Департамента столичной госадминистрации готовят комплекс требований для застройщиков, которые обязаны его выполнить. Как отметил чиновник, без этого невозможно развитие города, поэтому выполнение строительными компаниями этих условий крайне важно.

Однако, как он отметил, существует ряд объектов строительства, для проектировки которых требования ГУО могут не предоставляться.

Как рассказал Таций, в этот перечень входят: обустройство дорог; строительство детских и спортивных площадок; строительство новых зданий и реконструкция объектов на территории Вооруженных сил Украины; сооружения на каналах, дамбах и железнодорожных платформах; сооружение постов на ж/д переездах без нарушения геометрических параметров.

С полным списком таких объектов можно ознакомиться, изучив приказ Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины №289 (от 6 ноября 2017 года).

Как сообщали НЕРУХОМІ, в столице под видом реконструкции разбирают памятник архитектуры. Речь идет о здании, которое находится по адресу Андреевский спуск, 10А.