В КГГА предложили строить садики и школы без утверждения ДПТ

Департамент градостроительства КГГА внес свои предложения в законопроект №5655 относительно реформирования градостроительной сферы по строительству школ, детсадов и парковок.

Об этом написал замглавы департамента Юрий Таций на своей странице в Facebook во вторник, 17 августа.

По словам чиновника, специалисты Департамента градостроительства и архитектуры КГГА приняли участие в подготовке изменений, предоставив свои предложения к законопроекту о реформе градостроительства.

Прежде всего, речь идет о возможности строить объекты социальной инфраструктуры (детские садики, школы, больницы) на госземлях без детального плана территорий

"На сегодняшний день в Киеве большая часть территорий остается без разработанных ДПТ, что приводит к застройке столицы жилыми комплексами и ТРЦ", - написал Таций.

Также столичные чиновники предлагают внести изменения в закон об автомобильных дорогах, что дало бы возможность строительства подземных паркингов в красных линиях. Это позволило бы по словам Тация решить городам проблемы с парковкой и разгрузить дороги.

Законопроект №5655 поддержали в Раде в первом чтении, сейчас документ проходит подготовку ко второму чтению.

Как сообщали НЕРУХОМІ, после принятия законопроекта №5655 состоится ряд важных изменений, заявлял ранее глава Минрегиона Алексей Чернышов. В частности, благодаря расширению возможностей е-системы в сфере строительстве удастся свести к минимум бумажный документооборот. Также будет упрощена регистрация прав на выполнение подготовительных и строительных работ, пересмотрена система градостроительного контроля, состоится разграничения полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления и юридических лиц.