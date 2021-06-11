Реформа градостроительства: в Раду внесли два законопроекта

Минрегион разработал новый формат градостроительной документации
Нововведение позволит ускорить работу с документами
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В Верховной Раде Украины зарегистрировали два проекта законов, которые направлены на преобразования в градостроительной сфере.
Об этом в пятницу, 11 июня, заявил глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает пресс-служба ведомства.
Речь идет о проектах законов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности" (№ 5655) и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления отдельных административных сборов за государственную регистрацию в сфере градостроительной деятельности" (№ 5656).
По словам Чернышова, законопроекты предусматривают полную диджитализацию всех процессов в строительстве, а также усиление контроля и функций органов местного самоуправления. К разработке документов присоединились 147 и 145 парламентариев.
"Надеемся на поддержку этих законопроектов со стороны народных депутатов и в зале Верховной Рады уже в ближайшее время", - подчеркнул Чернышов
Глава Минрегиона сообщил, что после принятия законопроекта №5655 состоится ряд важных изменений. В частности, благодаря расширению возможностей Единой государственной электронной системы в сфере строительстве будет минимизирован бумажный документооборот. Также упростится регистрация прав на выполнение подготовительных и строительных работ, будет пересмотрена система градостроительного контроля. В то же время состоится разграничения полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления и юридических лиц.
Комментируя работу над реформой градостроительства замминистра Наталья Козловская сообщила, что рабочая группа профильного комитета ВРУ завершила свою работу в сжатые сроки.
Как сообщали НЕРУХОМІ, Минрегион разработал и направил в профильный комитет Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства". Эксперты подробно разобрали данный документ, с отчетом можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Нововведение позволит ускорить работу с документами
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