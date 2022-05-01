В Кабмине утвердили план распределения жилья для переселенцев

Правительство утвердило категории переселенцев и план распределения среди них жилья. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров в прошлую пятницу, 29 апреля.

Так, утвержденный документ определяет каким семьям из числа переселенцев будет предоставляться жилье в первую очередь. Прежде всего это многодетные семьи, беременные женщины, пенсионеры и утратившие трудоспособность люди. По словам главы правительства, будут проводиться ремонтные работы объектов жилфонда, чтоб ускорить расселение людей.

На возмещение разрушенного имущества украинцы уже создали в приложении "Дія" более 100 тысяч заявок.

Описание: В правительстве решают вопросы с жильем для переселенцев Источник: Getty images Alt:

"И после победы мы все отстроим. Сегодня расширим такие возможности для юридических лиц. Уже в ближайшее время они также смогут подавать заявки в "Діе", чтобы правительство начало формировать детальный реестр поврежденного и уничтоженного имущества", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что документом утвержден порядок формирования фондов жилья, которые помогут с расселением переселенцев их учетом. Также утверждены правила выкупа, строительства жилья, субвенции для решения вопросов внутри перемещенных лиц.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Шмыгаль заявлял, что в Украине уже начали внедрять план восстановления разрушенных объектов, который будет проходить в три этапа. Потери Украины премьер считает, что можно восполнить за счет арестованных российских активов.