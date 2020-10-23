В историческом районе Киева реконструируют здание для посольства ОАЭ

В Киеве для посольства Объединенных Арабских Эмиратов перестроят нежилое помещение, которое находится в историческом ареале столицы, по адресу ул Деловая 2/1 (Печерский район).

Как сообщает Киеввласть, разрешительные документы выдала Киевская городская госадминистрация Министерству иностранных дел ОАЭ. Согласно документации, здесь можно проводить реконструкцию, но нельзя менять размеры самого здания. Ведомость об этом была занесена в реестр ГУО 7 октября 2020 года.

Согласно градостроительным условиям и ограничениям, здание не должно быть выше 8,8 метра. В результате реконструкции не должны измениться геометрические размеры фундамента.

Известно также, что функциональное назначение участка, на котором находится здание под реконструкцию – территория жилой средне- и малоэтажной застройки в соответствии с действующим Генеральным планом Киева.

Описание: Здание по улице Деловая 2/1 Источник: Google. Maps Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в украинском парламенте зарегистрирован законопроект № 4235, который должен ввести мораторий на высотную застройку в радиусе 500 метров от объектов культурного наследия. Так, запрет на строительство также должен распространяться на уже выданные разрешительные документы, если строительные работы еще не стартовали.