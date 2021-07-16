В исторической части Одессы затевают новое строительство

В историческом ареале Одессы на Ланжероновской 2/1 на месте бывших хлебных складов XIX века постройки собираются возвести отель с апартаментами.

Госархстройинспекция 12 июля выдала заказчику – компании "Трансрегионинвест-Украина" – разрешение на строительство. Как отмечается в документах, здесь должно состояться строительство гостиницы апартаментного типа с торговыми помещениями, за счет сноса нежилого здания, размещенного на земельном участке, который арендует вышеуказанная организация. Генподрядчиком строительства выступает компания "Картис Билдинг".

Целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры (административных зданий, офисных помещений и других зданий общественной застройки, которые используются для осуществления предпринимательской и иной деятельности, связанной с получением прибыли). Новое здание спроектировали пятиэтажным, общей площадью 1930 кв.м. на 20 апартаментов. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

Вместе с тем, как сообщает Думская, под видом отеля здесь хотят построить обычный жилой дом. По данным издания, этот район Одессы в последнее время начали активно застраивать.

Проект разработали в ООО "ПСК "Альянс". Эта компания известна тем, что также разработала проект нового здания вместо старинной типографии Ефима Фесенко, что вызвало в итоге большой скандал в Одессе.

Описание: Здесь должно начаться строительство отеля Источник: Думская Alt:

Согласно данным YouControl, компания "Трансрегионинвест-Украина" была основана более 16 лет назад. Бенефициаром и основателем фирмы значатся компании с ограниченной ответственностью "Алисенса Инвестментс ЛТД" – с регистрацией в кипрском офшоре.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе апелляционный суд 1 июля постановил снести четырехэтажный паркинг, который расположен во дворе гостиницы "Черное море" на Ришельевской, 59, который был построен с нарушениями. Его так и не ввели в эксплуатацию, но тем не менее активно использовали.