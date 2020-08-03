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В Харьковской области строительство жилья упало на 13%

03.08.2020 - 08:44

В Харьковской области в январе-июне общее строительство сократилось на 11%, при этом строительство жилых зданий – на 13%

Об этом сообщили в ГУ статистики в Харьковской области.

Согласно приведенным данным, предприятия Харьковской области в течение шести месяцев выполнили строительных работ на 5,7 млрд грн, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом строительство жилых зданий снизилось на 13,3%, нежилых – на 1,7%, инженерных сооружений – на 12,3%.

Новое строительство составило 67% от общего объема, ремонт (капитальный и текущий) – 20,2%, реконструкция и техническое переоснащение – 12,8%.

В Украине стали меньше строить

pixabay.com

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, что в Украине за месяц строительная отрасль уменьшилась на 1,2%, при этом индекс строительной продукции за II квартал 2020 года по сравнению с прошлым годом составил 94,5%.

Больше всего выросли показатели строительной продукции по сравнению с январем-июнем 2019 года в Черниговской (139,4%), Киевской (122,6%) и Одесской (111%) областях.

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