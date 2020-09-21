В Харькове перевернулся строительный кран, есть пострадавшие. Фото

В Харькове в воскресенье, 20 сентября, перевернулся строительный кран. В кабине в это время находился работник. К месту происшествия выехали спасатели, которые и вытащили пострадавшего крановщика, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"20 сентября в 9:56 на номер 101 поступило сообщение о том, что по ул. Велико-Бурлуцкой, 14 на территории ООО "Укрвентсистемы", Индустриального района перевернулся кран в кабине, которого находился мужчина, который был зажат между конструкциями кабины. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно спасательном автомобиле и автокран. С помощью гидравлического оборудования под наблюдением врачей деблокировали крановщика", - говорится в сообщении.

Строительный кран перевернулся в Харькове dsns.gov.ua

Отмечается, что пострадавшего доставили в 4-й городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

Строительный кран перевернулся в Харькове dsns.gov.ua

Строительный кран перевернулся в Харькове dsns.gov.ua

Сообщается, что все обстоятельства данного случая выясняют работники Нацполиции.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, в Киеве во время строительства метро на Виноградарь рухнул автокран. Инцидент произошел в четверг, 9 июля, во второй половине дня.