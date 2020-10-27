В Госмолодежьжилья рассказали, почему редко кредитуют покупку частных домов

Украинцы используют программы Госмолодежьжилья прежде всего для покупки квартир, и гораздо реже приобретают частные дома.

Об этом рассказал глава фонда Сергей Комнатный, передают Донецкие новости.

Он уточнил, что фонд оказывает поддержку при покупке любого вида жилья: квартир или частных домов. Но при этом фонд не кредитует приобретения земли.

"У семьи должны быть еще свои средства на приобретение земельного участка. А на приобретение непосредственно дома мы даем кредит", - подчеркнул Комнатный.

Описание: Какую недвижимость покупают украинцы через госпрограммы Источник: pixabay.com Alt:

По его словам, украинцы могут получить кредит, если у них в собственности есть земля и они планируют построить там дом. Но такой услугой воспользовались менее 1% украинцев.

В Госмолодежьжилья это связывают с тем, что действует другая госпрограмма, поддерживаемая Фондом кредитования в селе с более выгодными условиями. Поэтому так получилось, что Госмолодежьжилья больше работает с теми, кто желает купить именно квартиру.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине за девять месяцев этого года по государственным программам получили жилье 400 семей, при этом только один договор был профинансирован из госбюджета. Главным образом финансовое наполнение осуществлялось из местных бюджетов.