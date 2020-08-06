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В Госинспекции градостроительства рассказали, как воспользуются опытом Нацполиции

06.08.2020 - 12:23

Инспекторы ГИГ в своей работе будут использовать средства видеофисксации, с целью повышения прозрачности ведомства, уменьшения коррупции и облегчения работы для самих сотрудников.

Об этом написал в четверг, 6 августа, глава Госинспекции градостроительства Украины Юрий Васильченко у себя в Facebook.

По его словам, видеофиксацию успешно используют ряд украинских контролирующих органов, что благоприятно отразилось на их работе, в том числе сотрудники Нацполиции.

"При проведении проверок инспекторы должны использовать нагрудную видеокамеру (устройство для видеофиксации или видеорегистратор), которая обеспечивает видео-, аудиозапись всего процесса проведения проверки, от начала до конца. Выключать устройство запрещено. Его использование является обязательным при проведении всех плановых и внеплановых проверок", - рассказал Васильченко.

По его словам, видеорегистраторы также будут оснащены GPS-устройством для фиксации координат проведения съемок для дальнейшего избежания вопросов о соответствии видеосъемки конкретному объекту, случайной путаницы или преднамеренной подмены.

"Этот шаг позволит создать прозрачную систему осуществления мероприятий государственного надзора и контроля в сфере строительства, обеспечивать открытость и непредвзятость, минимизировать возникновение спорных ситуаций", - подчеркнул Васильченко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по словам главы ГИГ, Украина попытается построить систему градостроительства по американскому типу, но адаптировав под отечественные реалии.

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