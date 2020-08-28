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В Германии за три года построят город без машин

28.08.2020 - 16:00

В Германии анонсировали строительство экологического города, где не будет машин. Город Buckower Felder построят на участке площадью 16 гектаров в пригороде Берлина, сообщается на официальном сайте проекта.

Строительство уникального города будет отвечать всем нормам экологии, а главной его особенностью будет полное отсутствие автомобилей. В Buckower Felder построят 40 многоквартирных домов, а прилегающую территорию засадят деревьями. Жители города будут передвигаться на велосипедах, для этого построят велодорожки, а для хранения машин построят специальные гаражи на окраине города. Система теплоснабжения города предусматривает минимальные выбросы углекислого газа.

Немцы хотят пожить в тишине

pixabay.com

Согласно обнародованных данных, начало строительства запланировано на 2021 год, работы займут около трех лет.

К 2024 году в городе планируется построить 900 квартир, аренда которых стоит от 6,5 до 10 евро за квадратный метр. Как заявил менеджер одной из жилищных компаний, строительство таких городов вполне оправдано, поскольку "люди сейчас хотят тишины и спокойствия".

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Германии на месте Берлинской стены появился символичный жилой комплекс Charlie Living.

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