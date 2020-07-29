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В Германии на месте Берлинской стены построили символичный жилкомплекс. Фото

29.07.2020 - 09:08

В Германии на месте Берлинской стены появился символичный жилой комплекс Charlie Living.

Как сообщает Archdaily, ЖК построили на бывшем пропускном пункте между Восточным и Западным Берлином. Более того, он похож на разрушенную стену.

Необычный ЖК в Берлине

archdaily.com

Необычный ЖК в Берлине

archdaily.com

Комплекс состоит из 243 3-7-комнатных квартир площадью от 40 до 300 квадратных метров, комплекс является одним из новейших жилых строений в этой местности.

Необычный ЖК в Берлине

archdaily.com

Необычный ЖК в Берлине

archdaily.com

Здесь расположены три восьмиэтажных здания по бокам, и несколько небольших таунхаусов внутри двора. Здания немного наклонены друг к другу так, чтобы сложилось впечатление, будто в сплошной стене появился большой пробел. На территории комплекса также есть большой полифункциональный парк.

Также здесь много террас и лоджий, а в цокольных этажах здесь расположились торговые точки.

В зависимости от времени суток и падения света металлический фасад кажется серебристым или золотистым. А одно из зданий содержит комнату для отдыха на первом этаже и большую террасу наверху.

Необычный ЖК в Берлине

archdaily.com

Необычный ЖК в Берлине

archdaily.com

Создатели ЖК сумели доказать, что жить в центре и одновременно чувствовать спокойствие и умиротворение на самом деле реально.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Сингапуре архитектурная компания ADDP Architects обнародовала проект жилых небоскребов Avenue South Residences, которые будут самыми высокими в мире и будут иметь по 56 этажей.

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