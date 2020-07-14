В Германии появится необычное офисное здание с шестью разными ландшафтами. Фото

В Ганновере (Германия) появится офисное здание с шестью различными ландшафтами. Соответствующий проект представила нидерландская дизайнерская студия MVRDV, передает Archdaily.

Необычное офисное здание в Ганновере archdaily.com

Как сообщается, архитекторы попытались переосмыслить оригинальную концепцию проекта для бывшего выставочного павильона, который демонтировать будет слишком дорого. Все шесть нидерландских ландшафтов будут сложены в башню, а остальные площади станут открытым пространством. С годами здание станет известным ориентиром для устойчивого дизайна, ведь проект может быть самодостаточной экосистемой.

Необычное офисное здание в Ганновере archdaily.com

В комплексе будут размещаться офисы, конференц-залы и общежитие. А ландшафт леса, грунтовые "дюны", купол на крыше и наружные лестницы будут сохранены. Ступенчатые крыши сделаны как разноцветные террасы с садами и спортивной инфраструктурой.

Отличия между этажами станут хорошим рабочим пространством.

Необычное офисное здание в Ганновере archdaily.com

"Вы сможете работать на дюнах, в лесу или возле воды", – рассказал один из дизайнеров.

Команда архитекторов отмечает, что большинство новых сооружений будет иметь 9 этажей, где разместятся 370 квартир для студентов.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, дизайнерская студия MVRDV запомнилась неординарными проектами. Так в Мадриде архитекторы студии приложили руку к созданию известного ЖК Mirador, а в Роттердаме построили крытый фермерский рынок Market Hall, на церемонию открытия которого приезжала королева Максима.