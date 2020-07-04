Дома с необычной архитектурой, которые "режут" глаз. Фото

Архитекторы, пытаясь сотворить что-то необычное, отойти от стандартных норм и правил и выделиться на фоне других, в итоге создают строения, которые удивляют, при этом не всегда и не совсем приятно.

Ресурс НЕРУХОМІ собрал сведения о зданиях, которые уже много лет поражают как туристов, так и местных жителей и стали своего рода визитными карточками того или иного города.

Башня Веласка, Милан

flickr.com

Прототипом этого сооружения послужили башни средневековых крепостей. Однако это здание не такое старое и было построено в 1958 году по проекту архитектурного бюро BBPR. Отметим, это первый небоскреб Милана. На первых этажах 100-метрового здания находятся офисы и магазины, в верхнем объеме — квартиры.

Сразу эпатажное здание вызвало множество споров. Оно очень выделялось на фоне других сооружений. Но в итоге стало одним из самых знаковых символов современного Милана.

Адрес: Piazza Velasca, 5, Милан, Италия.

Здание-корзина, Огайо, США

flickr.com

Один из самых странных офисов в мире построила компания The Longaberger Basket Company в американском городке Ньюарк. 7-этажное здание имеет вид корзины. Площадь постройки – 17 тысяч квадратных метров. Идея возвести столь необычное строение пришла в голову к генеральному директору компании. Строительство длилось два года и закончилось в 1997 году.

На реализацию проекта строителям и архитекторам понадобилось два года, на строительство новых офисных помещений компания потратила около 30 млн долларов. Сегодня в эффектном здании располагаются комфортабельные и современные офисы с самым первоклассным оснащением.

Компания Longaberger не случайно выбрала такую форму для своего офисного здания. Уже много лет она занимается производством корзин для пикника, которые очень популярны в США.

Адрес: E-Main st, Ньюарк, Огайо, США.

Национальная библиотека Беларуси, Минск

wikipedia.org

Это одно из самых больших зданий библиотек в мире, представляет собой ромбокубооктаэдр. Но местные называют его проще – "алмаз". Библиотека имеет 23 этажа (73,6 метра) и весит 115 000 тонн. Здесь находятся почти 9 млн книг и других носителей информации.

Идея формы здания принадлежит архитекторам Михаилу Виноградову и Виктору Крамаренко. По мысли проектировщиков, такая конструкция должна напоминать посетителям и прохожим о непреходящей ценности знаний. Проект сокровищницы мысли был утвержден еще в 1989 году, а вот его воплощения пришлось дожидаться почти семнадцать лет – библиотека открылась в 2006 году. Данное здание очень выделяется на фоне окружающей архитектуры.

Адрес: пр-т Независимости, 116, Минск, Беларусь.

Elephant Tower в Бангкоке

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Весьма необычное здание, действительно напоминающее национальное тайское животное – слона. Оно также известное как Здание Чанга, было завершено в 1997 году, состоит из трех башен (A, B и C), соединенных сверху горизонтальной полосой жилых апартаментов. Две башни формируют ноги "слона", а третья представляет его хобот.

Клыки по обе стороны от ствола содержат офисы управляющей компании здания. Его глаза — два огромных круглых окна. Его уши — многоэтажные балконы, а хвост образован 20 этажами закрытых комнат из дымчатого стекла.

Реакция на это здание было неоднозначной, особенно на международном уровне. Вскоре CNN добавила его в свой список 25 великих небоскребов мира, назвав его передовым, который предлагает высокотехнологичные офисы, торговую площадь и ряд роскошных жилых апартаментов.

Адрес: 369/38 Phaholyothin 26 Chatuchak, Бангкок, Таиланд.

Штаб-квартира британской разведки МИ-6, Лондон

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Здание британской разведки MI6, которое стало очень популярным во всем мире из-за фильмов о спецагенте 007 Джеймсе Бонде, регулярно попадает в архитектурные антирейтинги, причем как в национальные, так и в мировые.

В 1983 году компания "Regalian Properties Plc" объявила конкурс на проект застройки, в котором победил архитектор Терри Фаррелл. Было решено строить здание офиса для государственных структур, но вплоть до конца строительства не знали о том, что его займет MI6. Возможно это и повлияло отчасти на облик самого строения.

Фаррелл позже рассказывал, что его вдохновляли храмы древних цивилизаций, таких как майя и инки. Здание террасами спускается к набережной и с разных ракурсов воспринимается по-разному, что, однако, не идет ему на пользу.

Отметим, что штаб-квартира британской разведки пережила теракт в 2000-м году: по восьмому этажу здания выстрелили из гранатомета РПГ-22. Однако ракета вызвала лишь небольшие разрушения.

Адрес: наб. Принца Альберта, 85, Лондон, Великобритания.

Торговый центр Bullring, Бирмингем

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Один из самых крупных в современной Англии торговых центров построили в Бирмингеме на месте городского рынка к 2003-му году. Ежегодно здесь отовариваются около 40 млн посетителей.

Особенностью концепции проекта является совмещение различных архитектурных стилей – от классического до авангардного. Bullring состоит из 9 уровней: 3 уровня – торговые галереи, 2 уровня занимает автомобильный паркинг, расположенный непосредственно под комплексом, один предназначен для менеджмента ТЦ, а оставшиеся 3 уровня являются техническими.

В 2008-м в Англии провели опрос, по данным которого больше половина жителей страны назвала Bullring самым уродливым зданием Туманного Альбиона.

Адрес: Moor St, Birmingham B5 4BU, Великобритания.

Жилой дом Mirador, Мадрид

flickr.com

На постройку этого кондоминиума в Мадриде потратили 10 миллионов евро, сдали его в 2005-м году. Проект строения был разработан голландским архитектурным бюро MVRDV совместно с компанией Blanca Lle. Основной задачей, стоящей перед авторами, было разнообразить обыкновенный спальный район на севере Мадрида. Архитекторы считают, что их проект стал достойной альтернативой массовой застройке пригородов разрастающегося Мадрида, по большей части однотипной. Между тем, местные жители между собой называют дом складом из грузовых контейнеров – из-за его внешнего вида. Кстати, за свою необычную "дырку" ЖК получил свое второе неофициальное название у местных жителей – "Дом Бен Ладена".

Следует также сказать, что это здание нельзя назвать каким-то элитным, где живут обеспеченные жильцы. Это обычный жилой дом, квартиры в котором принадлежат простым людям, с бельем на окнах, мусором во дворе и трудными подростками.

Адрес, 28050 PAU Sanchinarro, Мадрид, Испания.

Католический собор в Ливерпуле

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Ливерпульские верующие сразу хотели построить самый большой католический храм в мире после Собора Святого Петра в Риме. Однако после пересмотра сметы здание пришлось сделать несколько меньше, но на пафосе решили все-таки не экономить.

Работы по проекту английского модерниста Фредерика Гибберда начались в 1962-м и завершились пять лет спустя. Качество строительства с самого начала оставляло желать лучшего: крыша протекала, а витражи, изображающие Святую Троицу, потрескались. В 1960-х постройку деликатно называли ультрасовременной, но за глаза прозвали храм ливерпульской юртой. Другие говорят, что он больше похож на космический корабль не самой удачной конструкции.

Адрес: Cathedral House, Mount Pleasant, Liverpool L3 5TQ, Великобритания.

Ponte City, Йоханнесбург

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Этот жилой комплекс построили еще в 1975 году, но по сей день он является самым высоким домом в Африке. Здание выглядит как обычный цилиндр при этом полое внутри. Одно из самых странных решений при строительстве этого здания — сделать окна внутри цилиндра: жителям буквально приходится заглядывать в окна к соседям.

flickr.com

В 1970-е годы здание являлось одним из наиболее престижных жилых домов в Йоханессбурге, но в конце 1980-х криминальная обстановка в районе резко ухудшилась, жильцы разъехались и дом был захвачен бандами.

Но за долгие годы властям удалось-таки навести порядок. Сегодня здание является жилым, круглосуточно охраняется и оборудовано биометрической системой контроля доступа.

Адрес: Joe Slovo Dr, Berea, 2198, Йоханнесбург, ЮАР.

Market Hall, Роттердам

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Несколько похожее на "южноафриканский цилиндр" здание построили в Роттердаме. Однако, в отличие от Ponte City, Market Hall "положили на бок". Это крытый фермерский рынок, стены и потолок которого являются жилым домом на 228 квартир, а под землей находятся торговый центр и паркинг на 1200 автомобилей. Окна квартир выходят на улицу.

Спроектировало данное здание бюро MVRDV, как мы писали выше, приложившее руку к созданию довольно неоднозначного ЖК Mirador. Церемония открытия Market Hall состоялась 1 октября 2014 года в присутствии королевы Максимы.

Адрес: Ds. Jan Scharpstraat 298 3011 GZ, Роттердам, Нидерланды.

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