В ГАСИ рассказали о популярных мошеннических схемах в строительстве

В связи с реформированием строительной отрасли в Украине участились случаи мошенничества, связанных с получением лицензии.

Об этом во вторник, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Как подчеркнули представители инспекции, злоумышленники предлагают за определенные деньги "решить вопрос" с лицензированием и внесением данных в лицензионный реестр.

Между тем, в ГАСИ подчеркнули, что правительство на сегодняшний день не определило госорган, который бы занимался лицензированием строительной деятельности. Ввиду этого никто сегодня не может вести лицензионный реестр.

Описание: ГАСИ призывает не платить мошенникам Источник: mdom38 Alt:

"Все предложения быстрого "решения" вопросов является обычным мошенничеством и попыткой определенных лиц нажиться", - добавили в Госархистройинспекции.

В пресс-службе призвали участников рынка сохранять осторожность и бдительность, не поддаваться на разного рода провокации. О всех случаях мошенничества информировать Национальную полицию.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Минцифре ранее подсчитали уровень коррупции и взяток в отрасли строительства. Согласно приведенным данным, объем достиг 841 млн гривен в год.