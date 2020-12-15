В ГАСИ рассказали о популярных мошеннических схемах в строительстве

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В связи с реформированием строительной отрасли в Украине участились случаи мошенничества, связанных с получением лицензии.
Об этом во вторник, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Государственной архитектурно-строительной инспекции.
Как подчеркнули представители инспекции, злоумышленники предлагают за определенные деньги "решить вопрос" с лицензированием и внесением данных в лицензионный реестр.
Между тем, в ГАСИ подчеркнули, что правительство на сегодняшний день не определило госорган, который бы занимался лицензированием строительной деятельности. Ввиду этого никто сегодня не может вести лицензионный реестр.
ГАСИ призывает не платить мошенникам
mdom38
"Все предложения быстрого "решения" вопросов является обычным мошенничеством и попыткой определенных лиц нажиться", - добавили в Госархистройинспекции.
В пресс-службе призвали участников рынка сохранять осторожность и бдительность, не поддаваться на разного рода провокации. О всех случаях мошенничества информировать Национальную полицию.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Минцифре ранее подсчитали уровень коррупции и взяток в отрасли строительства. Согласно приведенным данным, объем достиг 841 млн гривен в год.
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