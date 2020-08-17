В Финляндии спрос на ипотечные кредиты вырос на 25%, чего не скажешь об Украине

Жители Финляндии стали активнее пользоваться программами ипотечного кредитования, в отличие от Украины, где ипотека в госбанках снизилась до 10%.

Так, в Финляндии число запросов на жилищные займы начало расти ещё в мае, и сейчас подъем не останавливается. После того, как рынок жилья снова оживился после спада в марте-апреле, число заявок на ипотеку подали на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает YLE.

Эксперты видят причину в отложенном спросе, который накопился за самые неблагоприятные месяцы коронаэпидемии весной.

Между тем, согласно статистике Центробанка, за первые полгода 2020-го было оформлено столько же ипотечных кредитов, сколько и год назад. При этом, следует отметить, в Финляндии одна из самых низких ипотечных ставок в Европе – до 2%.

В Финляндии вырос спрос на ипотечные кредиты pixabay.com

Тем временем в Украине ипотечная ставка до 10% снизилась уже в июле. Так, как сообщали НЕРУХОМІ, государственный ПриватБанк (Киев) начал кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%", которая предусматривает предоставление ипотечных кредитов под 9,99% годовых на срок до 20 лет. Вместе с тем, украинцы не спешат в банки за дешевыми кредитами на жилье.

Так, если все просчитать, то выходит, что желающим получить ипотеку через госпрограмму придется заплатить значительно больше, чем декларируют банки. Следует учесть, что сюда добавляются страхование предмета ипотеки (0,5% от стоимости недвижимости), личное страхование заемщика (0,5% от суммы основной задолженности по кредиту) и разовая комиссия (1% от суммы кредита).

Но главное – процентная ставка 9,9% годовых действует только в первый год кредитования. В дальнейшем ставка рассчитывается по специальному индексу, который зависит от депозитной ставки плюс к ней 4% сверху. То есть, если ситуация на финансовом рынке останется неизменной, то через год общая ставка кредита будет около 15%.