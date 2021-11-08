В е-систему внесли уже 130 тысяч объектов строительства – Минрегион

В Единую госэлектронную систему в сфере строительства внесли уже около 130 тысяч объектов строительства, сама же е-система насчитывает уже порядка 25 тысяч пользователей.

Об этом рассказала глава Минрегиона Алексей Чернышов, передает в понедельник, 8 ноября, пресс-служба ведомства.

По его словам, диджитализация строительной отрасли – один из важнейших элементов реформы градостроительства, поскольку с ее помощи можно существенно уменьшить коррупционные риски.

"Благодаря цифровизации строительных услуг оптимизировано время обработки заявлений. В настоящее время инспекторы через ЕГЭСБ обрабатывают 99% обращений в течение 24 часов. Такие показатели демонстрируют успешные результаты реформирования системы", - подчеркнул Чернышов.

Описание: В Единую госэлектронную систему в сфере строительства внесли 130 тысяч объектов Источник: dom.pliz.info Alt:

Министр рассказал, что в е-систему уже внесли 590 тысяч документов и подали 40 тысяч заявлений на получение строительных услуг.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Минцифры провело опрос среди пользователей портала "Дія", в котором подавляющее большинство респондентов положительно оценили качество предоставляемых строительных услуг. Первые строительные услуги были запущены на портале в октябре прошлого года. По словам министра Чернышова на портале "Дія" можно получить 11 электронных услуг в сфере строительства.