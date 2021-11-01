Большинство пользователей "Дії" довольны качеством строительных услуг – Федоров

Подавляющее большинство опрошенных пользователей портала "Дія" положительно оценили качество строительных услуг.

Об этом в понедельник, 1 ноября, министр цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Facebook.

По его словам, всего были опрошены 25 тысяч человек, из них 74% (18,3 тысячи пользователей) заявили, что довольны работой со строительными е-услугами, 22% (5,3 тысячи пользователей) - назвали их удовлетворительными.

При этом 77% опрошенных считают, что электронные строительные услуги на портале способствуют уменьшению коррупционных рисков в строительстве, поскольку исключают человеческий фактор.

"Строительная сфера была одной из самых коррумпированных в Украине. Цифровизация сделала процесс строительства прозрачным и удобным. В рамках реформы ликвидирована одна из наиболее коррумпированных организаций — ГАСИ. Больше месяца уже вместо нее работает Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины", - написал Федоров.

Глава Минцифры отметил, что сегодня для оформления необходимых разрешений уже не надо оббивать пороги кабинетов, собирая различные справки. Теперь достаточно подать заявление в "Дію", которое в течение 10 минут автоматически попадет на рассмотрение.

Как сообщали НЕРУХОМІ, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что через портал "Дія" в е-системе можно получить 11 услуг в сфере градостроительства. С помощью электронной системы можно получить разрешение на выполнение строительных работ, декларацию о готовности объекта СС1 к эксплуатации и строительный паспорт. При этом функционал постоянно обновляется и в дальнейшем количество опций еще вырастет.