В Дублине построят самое высокое здание в Европе из дерева. Фото

В Дублине собираются построить башню, высотой в 18 этажей. Главным строительным материалом при этом будет дерево. Это сооружение станет самым высоким деревянным зданием в Европе.

Как сообщает Dezeen, за реализацию проекта Dock Mill отвечает архитектурная студия Urban Agency.

Описание: Необычный небоскреб построят в Дублине Источник: archdaily.com Alt:

Создатели хотят сделать структуру здания похожим на крону дерева: для имитации веток используют большое количество стропил. Они спрячут за собой шахту лифта и лестничные клетки.

Описание: Необычный небоскреб построят в Дублине Источник: archdaily.com Alt:

Разработчики проекта взяли за основу древесину, ведь именно этот древний материал используется тысячелетиями как традиционное строительное сырье. По их мнению, этот природный материал слишком часто выключатся из современного городского дизайна.

"Задача заключалась в том, чтобы спроектировать современное здание в дублинском "Кремниевом квартале", - сказал соучредитель Urban Agency Максим Ларуси.

Описание: Необычный небоскреб построят в Дублине Источник: archdaily.com Alt:

По задумке здесь будут размещаться офисы, квартиры и на самых верхних этажах зимний сад. С помощью двойных стекол архитекторы хотят создать на верхних этажах "современную теплицу".

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Сиднее построят из дерева 40-этажный небоскреб. Он должен стать самым высоким зданием из дерева в мире.