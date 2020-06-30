В Сиднее построят самый высокий небоскреб из дерева. Фото

Самый высокий в мире небоскреб из дерева скоро построят в австралийском Сиднее.

Об этом сообщается в материале CNN.

Отмечается, что здание построят для компании Atlassian, которая производит программное обеспечение. Оно будет находиться в техническом районе центрального железнодорожного вокзала Сиднея и может быть завершено к 2025 году в рамках запланированной реконструкции района, которая может обеспечить рабочим пространством около 25 тысяч сотрудников.

Необычный небоскреб в Сиднее CNN

40-этажный небоскреб, фасад которого выполнят из стали и стекла и украсят садами, будет иметь естественную вентиляцию. Его гибридная конструкция позволит использовать на 50 % меньше углерода и на 50 % меньше энергии, чем обычное здание. Небоскреб также планируют оснастить солнечными батареями.

Необычный небоскреб в Сиднее CNN

Необычный небоскреб в Сиднее CNN

Необычный небоскреб в Сиднее CNN