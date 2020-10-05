В Днепре адвокат придумала "схему" и продала недвижимости почти на 9 млн: дело попало в суд

Дома из картона, в которых можно жить по 100 лет. Фото
Проект разработал нидерландский стартап
Новости
В Днепре задержали организованную преступную группировку, которая специализировалась на незаконных сделках с недвижимостью. Обвинительный акт уже направлен в суд.
Как сообщает областное управление Нацполиции, организовала ОПГ адвокат. В "схеме" также участвовали руководители частных сообществ, местный предприниматель, госрегистратор, а также нотариус.
Мошенники использовали фиктивные решения суда
pixabay.com
Используя фиктивные решения суда, злоумышленники завладели квартирой, двумя домами и нежилое помещение. Затем зарегистрировали там "своих" бездомных, со временем выселили их, а недвижимость затем продали за 8,8 млн гривен.
Членам организованной преступной группировки сообщили о подозрении 27 августа по статьям Уголовного кодекса "Мошенничество" и "Подделка документов".
Дело уже отправлено в Индустриальный районный суд Днепра, который и должен разобраться в сложившейся ситуации.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Днепре задержали банду "черных риелторов", которые обманывали пожилых людей, присваивая их недвижимость.
Проект разработал нидерландский стартап
Парцхаладзе рассказал, как изменится рынок с привлечением частных компаний
Украинская столица расположилась на 11 строчке списка
Земельный участок не соответствует целям застройки
В ходе аукциона стартовую цену опустили почти в три раза