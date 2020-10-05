В Днепре адвокат придумала "схему" и продала недвижимости почти на 9 млн: дело попало в суд

В Днепре задержали организованную преступную группировку, которая специализировалась на незаконных сделках с недвижимостью. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Как сообщает областное управление Нацполиции, организовала ОПГ адвокат. В "схеме" также участвовали руководители частных сообществ, местный предприниматель, госрегистратор, а также нотариус.

Описание: Мошенники использовали фиктивные решения суда Источник: pixabay.com Alt:

Используя фиктивные решения суда, злоумышленники завладели квартирой, двумя домами и нежилое помещение. Затем зарегистрировали там "своих" бездомных, со временем выселили их, а недвижимость затем продали за 8,8 млн гривен.

Членам организованной преступной группировки сообщили о подозрении 27 августа по статьям Уголовного кодекса "Мошенничество" и "Подделка документов".

Дело уже отправлено в Индустриальный районный суд Днепра, который и должен разобраться в сложившейся ситуации.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Днепре задержали банду "черных риелторов", которые обманывали пожилых людей, присваивая их недвижимость.