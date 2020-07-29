Жертвами "черных риелторов" в Днепре были старики: преступники отбирали квартиры и землю

В Днепре задержали банду "черных риелторов", которые обманывали пожилых людей, присваивая их недвижимость.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.

"Как выяснили сотрудники управления уголовного розыска ГУНП, злоумышленники организовали схему, по которой забирали недвижимое имущество граждан. Для этого они использовали поддельные документы", – рассказали правоохранители .

Полиция провела обыски у подозреваемых dp.npu.gov.ua

Так, группа злоумышленников успела присвоить себе 11 объектов недвижимости, среди которых были квартиры, недострои, земельные участки и автозаправочные станции. Жертвами мошенников стали люди пожилого возраста и алко- или наркозависимые.

В состав банды входили шесть человек: организатор, "черные" риелторы, подельники и непосредственные исполнители преступления.

Полиция провела обыски у подозреваемых dp.npu.gov.ua

Во вторник, 28 июля, полиция провела 15 санкционированных обысков. Правоохранители изъяли огнестрельное оружие, вещи и документы, компьютерную технику, флэш-накопители, мобильные телефоны, поддельные паспорта, документы и печати, подтверждающие их причастность к преступлениям.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Днепре уже раскрыли не первую банду "черных риелторов". Ранее здесь промышляла ОПГ, которые забирали у людей право собственности на недвижимость, а сами незаконно удерживали их в собственных домах, пытали.