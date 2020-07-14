В Департамент градостроительства КГГА отправили новый эскиз жилмассива от Аркады

В Департамент градостроительства и архитектуры КГГА передали новый эскизный проект жилого массива ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ на Осокорках.

Об этом сообщили в пресс-службе банка Аркада.

"Сроки проведения архитектурно-градостроительного совета определяет Киевская городская государственная администрация", - уточнили в банке.

В свою очередь, инвесторы, которые купили квартиры в данном ЖМ, утверждают, что домов стало почти вдвое меньше - 25 вместо 43, а также увеличилось количество детских садов и школ. Запроектовано мост через озеро Небреж. Землю в южной части участка, где ранее планировалось возвести 12 жилых домов, отдадут под парк и школу. Но, как они утверждают, данный проект все равно будет труднореализуемым.

Аркада передала новые эскизы застройки в КГГА arkada.ua

Комплекс ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ планируют построить на месте зеленой зоны на Осокорках, рядом с озерами Небреж и Тягле. Местные жители выступают против застройки, поскольку считают, что на этой территории должен быть экопарк.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Национальном банке Украины уверяют, что проблему с недостроями Аркады нужно решать на законодательном уровне, поскольку у самого банка с ликвидностью все в порядке.