УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

В Департамент градостроительства КГГА отправили новый эскиз жилмассива от Аркады

14.07.2020 - 16:35

В Департамент градостроительства и архитектуры КГГА передали новый эскизный проект жилого массива ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ на Осокорках.

Об этом сообщили в пресс-службе банка Аркада.

"Сроки проведения архитектурно-градостроительного совета определяет Киевская городская государственная администрация", - уточнили в банке.

В свою очередь, инвесторы, которые купили квартиры в данном ЖМ, утверждают, что домов стало почти вдвое меньше - 25 вместо 43, а также увеличилось количество детских садов и школ. Запроектовано мост через озеро Небреж. Землю в южной части участка, где ранее планировалось возвести 12 жилых домов, отдадут под парк и школу. Но, как они утверждают, данный проект все равно будет труднореализуемым.

Аркада передала новые эскизы застройки в КГГА

arkada.ua

Комплекс ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ планируют построить на месте зеленой зоны на Осокорках, рядом с озерами Небреж и Тягле. Местные жители выступают против застройки, поскольку считают, что на этой территории должен быть экопарк.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Национальном банке Украины уверяют, что проблему с недостроями Аркады нужно решать на законодательном уровне, поскольку у самого банка с ликвидностью все в порядке.

Объекты:

ЖМ Патриотика на озерах

Комментарии

340
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Незаконное строительство высотки на Жулянах: полиция начала уголовное производство

Незаконное строительство высотки на Жулянах: полиция начала уголовное производство

Местные жители опасаются экологической угрозы из-за незаконного строительства

14.07.2020 - 15:37
В Германии появится необычное офисное здание с шестью разными ландшафтами. Фото

В Германии появится необычное офисное здание с шестью разными ландшафтами. Фото

В комплексе будут размещаться офисы, конференц-залы и общежитие

14.07.2020 - 14:15
Акция в ЖК STANFORD!

Акция в ЖК STANFORD!

Выгодное предложение доступно до конца июля

14.07.2020 - 13:40
В Луцке хотят снизить ставку налога на недвижимость до 0,5%

В Луцке хотят снизить ставку налога на недвижимость до 0,5%

Соответствующее решение должны принять на внеочередной сессии городского совета

14.07.2020 - 12:45
В суд попало дело о строительной афере под Киевом на 197 млн гривен

В суд попало дело о строительной афере под Киевом на 197 млн гривен

Мошенники представлялись застройщиками трех жилых комплексов в Ирпене

14.07.2020 - 09:47