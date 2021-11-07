В Британии продают ядерный бункер с роскошными квартирами внутри. Фото

В британской деревне Мистли (графство Эссекс) выставили на продажу ядерный бункер, внутренние помещения которого переоборудовали в три квартиры класса премиум.

Описание: Бункер с квартирами продают в Британии Источник: thesun.co.uk Alt:

Как сообщает The Sun, убежище было построено в 1951 году во время холодной войны. Предполагалось, что в нем, в случае нападения, должны укрыться представители правительства. Также оно должно служить узлом связи. Толщина стен бункера – 600 мм. Но в итоге постройку так и не использовали по назначению. Впоследствии приняли решение обустроить здесь жилье.

Описание: Бункер с квартирами продают в Британии Источник: thesun.co.uk Alt:

Описание: Бункер с квартирами продают в Британии Источник: thesun.co.uk Alt:

Так, здесь появились три роскошные квартиры – одна на четыре комнаты и две трехкомнатные. Дизайнеры оставили в середине помещений оригинальные тяжелые двери и провели дорогой ремонт: в ванных комнатах сделали облицовку итальянским мрамором, на кухнях установили гранитные столешницы, а полы во всех комнатах с подогревом. Для каждой квартиры предусмотрено паркоместо и свой участок во дворе.

Описание: Бункер с квартирами продают в Британии Источник: thesun.co.uk Alt:

Ранее квартиры пытались продать по отдельности от 550 тысяч фунтов стерлингов, но теперь было принято решение продать весь бункер целиком на аукционе. Стартовая цена 1,4 миллиона фунтов стерлингов, владельцы хотят получить в итоге за него не меньше 1,9 млн.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в начале года в Великобритании выставили на продажу подземный ядерный бункер Хоуп Коув, в котором находятся 56 спальных комнат. Двухэтажное убежище было построено еще в 1941 году, здесь размещалась радиолокационная станция, которая использовалась во Второй мировой войне.