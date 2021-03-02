В Британии продается ядерный бункер с 56 комнатами. Фото

В Великобритании продается подземный ядерный бункер Хоуп Коув, в котором находятся 56 спальных комнат.

Как сообщает The Independent, двухэтажный бункер был построен еще в 1941 году, здесь размещалась радиолокационная станция, которая использовалась во Второй мировой войне. Позже во время кризиса 1950-х годов и угрозы ядерного нападения, объект перестроили в правительственный штаб, в котором могли разместиться в случае необходимости до 250 чиновников из высших эшелонов власти. На балансе британских властей база находилась до 90-х годов.

Описание: Британский бункер выставлен на продажу Источник: independent.co.uk Alt:

Сегодня этот объект недвижимости продается с помощью аукциона, начальная стоимость 435 тысяч фунтов стерлингов. Его уже ранее пытались продать, но желающих купить такое жилье не нашлось.

Описание: Британский бункер выставлен на продажу Источник: independent.co.uk Alt:

Из особенностей следует отметить, что здесь работает система циркуляции воздуха, поэтому внешнее загрязнение атмосферы (в том числе радиоактивное) для жителей не будет иметь последствий.

Бункером интересовались различные бизнесмены, которые планировали сделать здесь винный погреб, склад или открыть отель.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Сан-Франциско в районе Беркли построили современный трехэтажный дом, устойчивый к землетрясениям и оползням.