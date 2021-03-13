В Британии продают дом, в котором отравили Скрипалей

В Солсбери (Великобритания) выставили на продажу дом, который принадлежал ранее бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери. Именно здесь их отравили веществом "Новичок" сотрудники спецслужб РФ.

Как сообщает газета Mirror, выкупить недвижимость решили власти графства Уилтшир. Затем они планируют провести здесь основательный ремонт с перестройкой. После этого снова выставят на продажу с возможностью выкупа части дома и аренды другой. Такая практика распространена в Британии, таким образом новое жилье проще купить тем, у кого не хватает средств.

Также по условиям продажи, дом может использоваться только как жилая недвижимость: из него нельзя сделать гостиницу, музей или кафе. Кроме того, в договоре пропишут запрет субаренды и возможность извлекать какую-либо выгоду из истории этого дома.

Описание: Дом Скрипалей в Солсбери Источник: bbc.com Alt:

"В течение ближайших месяцев мы восстановим и отремонтируем имущество, чтобы вернуть в пользование дом, а для защиты местных жителей позаботимся, чтобы имущество не использовалось ни для чего другого", - рассказал глава Уилтширского совета Филипп Уайтхед.

Дом расположен на Кристи-Миллер-роуд. Именно в нем три года назад нашли следы нервнопаралитического вещества, позже определенного как "Новичок". По неподтвержденным данным семья Скрипалей уехала в Новую Зеландию.

Как сообщали недавно НЕРУХОМІ, в Великобритании также продается подземный ядерный бункер Хоуп Коув, в котором находятся 56 спальных комнат.