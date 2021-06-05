В Берлине возведут уникальный многофункциональный религиозный центр. Фото

Первый в мире многофункциональный религиозный центр "House of One" построят в столице Германии Берлине. Впервые под одной крышей на богослужения будут собираться христиане, иудеи и мусульмане.

Как сообщает The Guardian, строительство комплекса начнется в исторической части Берлина на улице Лейпцигской на фундаменте церкви святых Петра и Павла XIII века, которая была практически разрушена во время Второй мировой войны. Руины церкви окончательно снесли в 1960-м году.

Описание: Центр для "House of One" в Берлине Источник: divisare.com Alt:

Описание: Центр для "House of One" в Берлине Источник: divisare.com Alt:

Предполагается, что строительство начнется осенью этого года и продлится четыре года. Немецкое издание Die Zeit назвал стройку "самым впечатляющим церковным строительным проектом Германии".

Стоимость строительства оценили в 47 млн евро. Немецкое правительство выделит 20 млн евро, еще 10 млн евро дадут Берлинские городские власти, с помощью пожертвований уже собрали еще 9 млн евро. Недостающую сумму планируют добрать в течение четырех лет, пока будет идти строительство.

Описание: Центр для "House of One" в Берлине Источник: divisare.com Alt:

Реализацию проекта доверили архитектурной студии Kuehn Malvezzi, которая победила в конкурсе еще в 2012 году. Основная концепция основана на идее разнообразия в единстве: в каждой веры будет свое собственное место для ритуала, а геометрическая форма каркаса здания объединяет различные пространства и создает единственный вид в контексте города.

Описание: Центр для "House of One" в Берлине Источник: divisare.com Alt:

В здании будут церковь, мечеть и синагога, объединенные центральным залом, где будут проводиться дискуссии и мероприятия. Их смогут посещать люди, исповедующие разные религии, а также атеисты. Внешний вид центра отличаться от соседних жилых и коммерческих зданий кубической формой. Специальные отверстия в кирпичном фасаде характеризует священность пространства внутри - они расположены вокруг центрального зала с куполом. Все пространства специально разрабатывались в сотрудничестве с каждой из религиозных общин.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Германии на месте Берлинской стены появился символичный жилой комплекс Charlie Living.