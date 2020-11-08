В Бельгии представили двухэтажный дом, напечатанный на 3D-принтере

В Бельгии впервые в истории создали двухэтажный дом с помощью 3D-принтера. Технологии использовал Центр экологического развития и инноваций в строительстве Kamp C.

Как сообщает Kampc.be, строительство здания заняло около 3-х недель. Компания планирует, что в будущем время возведения зданий удастся сократить – вплоть до 2-х дней.

Согласно характеристикам, площадь готового здания – 90 квадратных метров, высота – 8 метров. Это средний размер домов в регионе. Планировка здания - универсальная, она подходит как для жилья, так и для размещения офисов.

Описание: Строительство дома с помощью 3D-принтера Источник: kampc.be Alt:

"Что делает этот дом таким уникальным, так это то, что мы полностью напечатали его на стационарном 3D-принтере для бетона. Другие дома, которые когда-либо были напечатаны в мире, имеют только один этаж. Зачастую элементы конструкции вообще печатаются на заводе, а затем собираются. Однако мы распечатали всю оболочку здания целиком на месте", - рассказал менеджер проекта Kamp C Эмиэль Ассьоне.

Описание: Строительство дома с помощью 3D-принтера Источник: kampc.be Alt:

В компании утверждают, что их здания значительно крепче аналогов из кирпича, при этом строительство происходит в разы быстрее, что делает его более экономичным.

Описание: Строительство дома с помощью 3D-принтера Источник: kampc.be Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Нидерландах разработали экологический дом, который на 90% будет состоять из картона. Проект получил название Wikkelhouse.