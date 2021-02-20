В Азии продана самая дорогая квартира: детали сделки

В Азии продали самую дорогую квартиру. Она располагается в Гонконге, а ее стоимость достигла $59 млн.

Как сообщает Bloomberg, квартира пятикомнатная, класса люкс, находится в элитном районе Гонконга - Мид-Левелс, на улице 21 Borrett Road. Между тем имя покупателя, как и какие-либо ведомости о нем - не сообщаются. Сумма сделки побила рекорд, который был поставлен в 2017 году. Тогда продали квартиру в комплексе Mount Nicholson.

Площадь этого жилья – 319 квадратов, в стоимость вошли и три паркоместа в подземном паркинге, у жильцов есть возможность выхода на крышу и в бассейн.

Описание: Квартира находится на улице 21 Borrett Road в Гонконге. Источник: CK Asset Holdings Ltd Alt:

Стоит подчеркнуть, что Гонконг давно славится дороговизной недвижимости. Так, в последний раз, согласно рейтингу Demographia, он оказался на 11 месте в списке самого дорогого жилья.

Между тем, кризис, вызванный корановирусом, снизил покупательскую активность. Впрочем, по утверждениям местных брокеров, спрос на элитную недвижимость начинает в последнее время восстанавливаться здесь.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в американском Палм-Бич (штат Флорида) был продан самый дорогой особняк в истории региона. Его покупателем стал российский бизнесмен.