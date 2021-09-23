Уставный капитал Укрфинжилья вырастет на 20 млрд гривен

Уставный капитал Украинская финансовой жилищной компании, согласно принятому 22 сентября постановлению Кабинета министров, вырастет на 20 млрд гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Как отметили в Минфине, средства должны пойти на реализацию инициатив по обеспечению нуждающихся в жилье украинцев с помощью ипотечных и лизинговых программ.

В Минфине подсчитали, что на помощь могут рассчитывать 20 тысяч семей бюджетников и внутренне перемещенных лиц. Им могут выделить около 8 тысяч ипотечных кредитов и 12 тысяч квартир на условиях финансового лизинга.

Описание: В Укрфинжилье "вольют" 20 млрд гривен Источник: pixabay.com Alt:

Для этого будут выпушены ОВГЗ на 20 млрд гривен со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода до 13% годовых.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в августе Кабмин утвердил условия ипотеки и лизинговой программы, которые будет предоставлять Укрфинжилье на рынке недвижимости и лиц, которые могут рассчитывать на льготные программы. Так, это могут быть переселенцы (о них сведения должны быть внесены в Единую информационную базу данных) и бюджетники, размер дохода которых не должен превышать 10 размеров среднемесячных зарплат в области при этом с острой необходимостью в улучшении жилищных условий. Возрастное ограничение для получателя – не более 70 лет на момент исполнения обязательств.

Минфину поручили создать Укрфинжилье в ноябре прошлого года, в декабре уже был утвержден устав организации. Ее основная задача – внедрение программ по обеспечению жильем украинцев.