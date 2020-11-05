Украинцам хотят разрешить приватизировать жилье в общежитиях

В Кабмине одобрили разработанный Минрегионом законопроект о возможности приватизации общежитий.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Так, документ предполагает передачу в собственность общин 490 общежитий, из которых 271 – в госсобственности, еще 219 принадлежат различным предприятиям. Если программу примут, это позволит 70 тысячам украинцев, у которых нет возможности купить квартиру, оформить на себя жилье.

Законопроект предполагает, что общежития будут переданы в уставные капиталы других юридических лиц или отчуждены иным способом, приобретают право на приватизацию занимаемых ими жилых помещений в таких общежитиях после их передачи в собственность соответствующей территориальной общины.

Описание: В общежитии можно будет приватизировать жилье Источник: Alt:

На реализацию данной инициативы потребуется около 1,3 млрд гривен. Финансирование будет происходить из государственного и местных бюджетов. Так восстановление документации, благоустройство территорий и капитальный ремонт зданий должны финансироваться органами местного самоуправления. Реализация данной программы запланирована на 2021 год.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине взялись за разработку нового Жилищного кодекса, изменения в который уже давно назрели. За разработку нового кодекса взялись Минрегион, Госмолодежьжилье, а также были привлечены различные эксперты.