Ученые из Сингапура изобрели универсальную защиту от жары и холода в домах

Ученые Национального технологического университета Наньян, который расположен в Сингапуре, изобрели универсальную защиту на окнах, помогающую регулировать температуру внутри квартир.

Описание: Стекла с покрытием защитят микроклимат в квартирах Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщается в статье в журнале Science, ученые покрыли оргстекло несколькими слоями композита из наночастиц диоксида ванадия и материалом с низким коэффициентом излучения. В отличие от обычной тонировочной пленки, которая способна подавлять солнечный свет, за счет чего происходит охлаждение помещения, изобретение сингапурских ученых защищает от излучения и реагирует на перепады температур, аккумулируя внутри тепло и сохраняя микроклимат внутри жилья. Для ее работы не нужны электрические устройства, новое стекло по-разному воспринимает электромагнитные волны в зависимости от их длины.

Характеристики, свойства для поддержания необходимого режима внутри помещения задаются во время производства покрытия. Ученые полагают, что материал они изобрели, подойдет не только для тонировки стекол.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в спальном районе Сингапура построили уникальный экологический дом с двойным фасадом, что обеспечивает дополнительный комфорт для его жителей. Двойной фасад помогает регулировать температуру внутри дома. Он также разработан с возможностью полностью открытых раздвижных дверей для поперечной вентиляции. Степень перфорации контролируется размерами отверстий, они расположены под разным углом.