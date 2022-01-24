Участниками льготной программы "Собственный дом" стали более тысячи семей

В прошлом году для 1126 украинских семей выдали льготные кредиты в рамках жилищной программы "Собственный дом" для строительства жилых домов в сельской местности.

Об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, передает в понедельник, 24 января, пресс-служба ведомства.

По ее словам, спрос на кредиты программы "Собственный дом" оказался достаточно высоким, так как много украинцев рассчитывают улучшить жилищные условия. Привлеченные средства можно пустить на покупку нового дома, достройку имеющегося или строительство нового с нуля. В Минрегионе сообщили, что в этом году программа продолжит работу, на ее реализацию выделят 39 млн гривен.

Описание: Украинцы привлекают госкредиты для строительства собственного жилья Источник: pixabay.com Alt:

По условиям программы, ее участником может стать любой житель села или поселка. Участник может оформить кредит сроком на 20 лет под 3% годовых. Для молодых семей срок продлен до 30 лет. При этом для многодетных семей, переселенцев и участников военных действий на Донбассе существуют дополнительные льготы.

Так, украинцы могут привлечь до 400 тысяч гривен для строительства нового дома, до 250 тысяч гривен - для реконструкции жилого дома или достройки, до 300 тысяч гривен – для покупки жилья, 150 тысяч гривен – для обустройства инженерных сетей и подключению к коммуникациям. Получателями бюджетных средств являются основанные облгосадминистрациями фонды поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. Такие региональные фонды действуют во всех областях Украины. Именно к ним семьи могут предоставить пакет документов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, украинские власти объявили ранее о запуске госпрограммы кредитования "Украинская мечта". Она кроме всего прочего включает оформление ипотеки под 5% годовых. Предварительно она должна запуститься в начале этого года ориентировочно с января по март.