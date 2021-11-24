У суда подрались защитники леса в Пуще Водице с представителями застройщика

В Киеве возле Шестого апелляционного админсуда, в котором рассматривался иск ЧП "Продмарт" относительно застройки в Пуще Водице, 23 ноября произошли столкновения.

Как сообщается в паблике "Жизнь Оболонского района", активисты, которые защищают лес от возможной застройки, пришли под здание суда по улице Московской, 8. Сюда же со стороны застройщика подтянулись "титушки". Отмечается, что некоторые из молодчиков были ранее замечены в провокациях, в частности когда коммунальщики вместе с киевлянами демонтировали 22 июня строительный забор. Сообщается также, что на месте присутствовали сотрудники полиции, но правоохранители не стали защищать киевлян.

Описание: Источник: Alt:

Описание: Источник: Alt:

Компания "Продмарт" пытается через суд восстановить контрольную карточку в нарушение благоустройства и отменить предписание о демонтаже строительного забора.

Как сообщали НЕРУХОМІ, предыдущая инстанция – Окружной админсуд Киева – уже отменил решение департамента городского благоустройства о демонтаже забора в Пуще-Водице. Если застройщик выиграет и апелляцию, активисты опасаются, что тогда у компании не будет никаких преград для строительства жилых домов посреди леса.

Известно, что застройщик, не имея разрешительных документов, проложил дорогу в лесу для проезда тяжелой строительной техники.

По словам мэра Виталия Кличко, "Продмарт" получил участок в аренду в 2007 году на 15 лет и хоть столичные власти пытались расторгнуть договор аренды, но землепользователь обжаловал эти решения в судах, вынудив выдать ему градусловия.

ЧП "Продмарт" связывают с бывшим народным депутатом Украины Виктором Андриевским. Его компания получила в Пуще-Водице 21 гектар, если строительство состоится, это будет самая массовая вырубка деревьев в истории леса.