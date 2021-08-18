Скандальная застройка Пущи-Водицы: суд отменил решение о сносе забора

Окружной админсуд Киева отменил решение департамента городского благоустройства о демонтаже забора в Пуще-Водице, где компания "Продмарт" собиралась начать строительство жилого комплекса.

Об этом сообщили в среду, 18 августа, в паблике "Жизнь Оболонского района и Минского массива".

Как подчеркивают активисты, застройщику снова "развязали руки" и теперь у него снова нет преград для строительства.

"Мы не зря писали, что победа над забором стройки в Пуще была просто медийным ходом, чтобы перекрыть репутационные потери от проголосованного шестью днями ранее ДПТ Минского массива", - говорится в сообщении.

Как сообщали НЕРУХОМІ, работники коммунальной службы 22 июня демонтировали строительный забор в Пуще-Водице. По словам мэра Виталия Кличко, застройщик, не имея необходимых разрешительных документов, начал прокладывать дорогу в лесу для проезда тяжелой строительной техники, чем вызвал негодование со стороны местных жителей и представителей общественных организаций, поскольку были уничтожены живые деревья. Градоначальник рассказал, что участок в Пуще-Водице был передан в аренду в 2007 году на 15 лет. Впоследствии столичные власти пытались расторгнуть договор аренды, но землепользователь обжаловал эти решения в судах, вынудив выдать ему градусловия.

Так, фирма "Продмарт" получила 21 гектар земли по Лесозащитной, 17. Как сообщается на портале YouControl, владельцами ЧП "Продмарт" являются Вадим Пятецкий и ООО "Интеко ВК". В свою очередь последнюю компанию связывают с экс-парламентарием Дмитрием Андриевским.