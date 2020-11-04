У столичного застройщика забрали земельный участок стоимостью 42 млн гривен

Столичная прокуратура отсудила у застройщика земельный участок, стоимость которого превышала 42 млн гривен, за систематические нарушения арендного договора.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Так, прокуроры добились, что Хозяйственный суд города Киева вынес положительный для них вердикт относительно земельного участка по улице Электротехнической. Эта земля была отдана в аренду обществу еще 15 лет назад для строительства, а также для обслуживания базы производства.

Однако, компания так и не приступила к строительству, более того систематически срывала выплату аренды.

Описание: Стройка так и не началась Источник: pixabay.com Alt:

"Указанные факты говорят об отсутствии намерений застройки, эффективного использований земли и нарушении земельного законодательства", - сообщили в прокуратуре.

В связи с этим в суд был направлен иск о расторжении договора аренды.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киев потерял миллиард гривен налогов из-за вмешательства неизвестных лиц в земельный кадастр.