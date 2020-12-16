У президента посчитали, сколько выдали ипотечных кредитов по 10%

В Украине за время работы государственной программы "Доступное жилье под 10%" более тысяче семей были выданы ипотечные кредиты.

Об этом у себя в Facebook написала замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.

По ее словам, на ипотеку под 10% всего выделили чуть более 1 млрд гривен, было оформлено 1200 кредитов. Ковалив также напомнила, что в программе участвуют пять банков. Согласно официальной информации, речь идет о ПриватБанке, Ощадбанке, Правэкс-банке, Укргазбанке и Кредобанке.

Детальную информацию о кредитах на жилье у президента не предоставили. Однако пост чиновницы вызвал недовольство у других пользователей соцсети, которые заметили, что 10% - это "голая" ставка. По их словам, когда власти рассказывают о дешевой ипотеке, то забывают, что на обслуживание кредита идет тоже немало денег, не считая других нюансов.

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Говоря о дешевой ипотеке, отметим, что по условиям такая ставка предусмотрена только в первый год действия договора, а в дальнейшем она составит UIRD 12М + 4%. Это означает, что процентная ставка будущих лет будет привязана к индексу депозитных ставок, а чем выше они будут, тем выше и кредитные ставки. Сейчас, например, при учетной ставке НБУ на уровне 6% UIRD 12М составляет 8,99%. Если такая ситуация сохранится в следующем году, то ставка по ипотечному кредиту составит уже 12,99% годовых.

Как сообщали НЕРУХОМІ, тем не менее, согласно данным Нацбанка, в Украине выдача кредитов на покупку жилья в октябре выросла на 82% по сравнению с октябрем прошлого года, а в сравнении с сентябрем показатель увеличился на 6%. Всего в октябре финансовые учреждения выдали 662 ипотечных кредита, общая сумма заключенных договоров составила 491 млн гривен.