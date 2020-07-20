У кооператива забрали землю под Киевом, на которой планировали построить многоэтажку

Прокуратура Киевской области доказала в суде незаконность решения Обуховского горсовета по выделению земельного участка свыше 1 га и стоимостью 4,1 млн гривен строительному кооперативу для возведения многоквартирного дома.

Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

"Установлено, что Обуховский городской совет не имел правовых оснований бесплатно и по процедуре проведения земельных торгов отводить указанный земельный участок в собственность кооператива, поскольку согласно требованиям действующего жилищного законодательства, ответчик не подпадает под признаки жилищно-строительного", - подчеркнули в прокуратуре, добавив, что землеустроительная документация по отводу земли разработана с нарушением положений закона о градостроительной деятельности.

Землю суд вернул государству flickr.com

В итоге Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил исковые требования органов прокуратуры о признании недействительными решения Обуховского городского совета. Землю вернули в собственность государства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, прокуратура помогла вернуть в собственность государства земли так называемого "Беличанского леса" площадью 5,8 га и стоимостью более 51 млн гривен.