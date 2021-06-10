Турция собирается помочь со строительством квартир для крымских татар

Правительство предложило Верховной Раде поддержать соглашение с Турцией, согласно которому должно начаться строительство жилья для крымских татар.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как говорится в сообщении, Турция поможет Украине в строительстве 500 квартир, из которых 450 должны предоставить крымским татарам, остальные 50 – другим льготным категориям. Это будут либо переселенцы из других оккупированных территорий, либо участники АТО/ООС.

Предполагается, что основную часть жилья построят в областях, которые близко располагаются к оккупированному полуострову. Так, 200 квартир возведут в Николаеве, еще 200 – в Херсоне. Последние 100 квартир намерены возвести в Киеве. Распределением жилья должны заниматься органы местного самоуправления. Участие в составлении списков примет Фонд национального благосостояния Крыма.

Описание: Турция поможет со строительством жилья для Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, Государственный фонд содействия молодежному строительству с 17 мая начал принимать заявления о предоставлении льготных ипотечных кредитов.

Финансироваться программа будет за счет грантовых средств правительства Германии, предоставляемых через банк развития KfW. По словам руководителя по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислава Баника, всего Украина получила от немецкого банка 25 млн евро.